“A Potenza problemi di traffico intenso e circolazione non agevole”. La denuncia

“Una risposta parziale e assolutamente insoddisfacente quella data dall’assessore alla Mobilità Francesco Giuzio”.

Così la consigliera comunale di Fdi Carmen Galgano, riguardo alla interrogazione discussa oggi dall’assise cittadina su “Lavori di adeguamento e realizzazione di rotatorie nel comune di Potenza”.

Ha spiegato Galgano:

“Alcuni tratti della viabilità comunale presentano problemi di traffico intenso e circolazione non agevole, in particolar modo, in alcune fasce orarie giornaliere; la precedente amministrazione aveva già individuato interventi da eseguire in alcuni punti nevralgici, quali:

l’intersezione via Anzio – via Tammone;

l’intersezione via del Gallitello – via Vaccaro – viale dell’Unicef;

l’intersezione viale Firenze – via Anzio;

la giunta della passata amministrazione, ha deliberato e approvato, in data 05/06/2024, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dei suddetti lavori dell’importo di 291.000 euro.

In questo frattempo i lavori sono rimasti del tutto bloccati”.

Prosegue la consigliera Galgano:

“La risposta datami in consiglio comunale dall’assessore al ramo Francesco Giuzio non solo ha riguardato una sola delle tre rotatorie in questione, ma ha anche procrastinato il termine temporale per l’esame della vicenda di sei mesi o più.

Prendo atto che questa amministrazione dimostra di voler soltanto cancellare ciò che era stato avviato dalla precedente”.