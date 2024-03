A Potenza un Centro dedicato ai casi di violenza di genere. Ecco quando l’inaugurazione

Mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 10:00, presso il 1° piano del Centro Commerciale Galassia in Via Isca degli Antichi n.12 – Potenza, si terrà l’inaugurazione e la presentazione delle attività del CUAV – Centro Uomini Autori di Violenza – in materia di stalking e violenza domestica.

L’apertura del CUAV è uno degli impegni che il Comune di Potenza aveva formalizzato a novembre 2023 con la sottoscrizione del protocollo ZEUS con Regione Basilicata, Questura di Potenza e ASP.

Il Comune ha inteso attivare, coordinare e gestire, attraverso un Ente di terzo settore, il C.U.A.V. gestito dall’Ambito Sociale Città di Potenza, mettendo a disposizione le figure professionali dell’assistente sociale per le attività di informazione ai soggetti ammoniti, o comunque sottoposti a procedimento penale per fatti di violenza domestica o di genere, sul percorso di recupero/riabilitazione.

Il CUAV è progettato nel rispetto degli standard indicati nell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere – Repertorio atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022.

Con il CUAV, ASP e Comune garantiscono, un Punto Unico di Accesso, presidiato da assistenti sociali per le attività di primo accesso al trattamento riabilitativo, assicurando attività di informazione e orientamento, gestione delle richieste, delle segnalazioni e raccordo con l’équipe multidisciplinare dedicata ai casi di violenza di genere, accertata o potenziale.

