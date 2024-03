Potenza, addio al dr. Sannicandro: “È una grave perdita per tutto il Sistema Sanitario Regionale”. Il ricordo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di UIL FPL Basilicata:

“La scomparsa del dr. Sannicandro rappresenta una grave perdita per l’Azienda Ospedaliera San Carlo e per tutto il Sistema Sanitario Regionale.

Il dr. Sannicandro, infatti, è stato da sempre un pilastro del più importante nosocomio regionale guidando il reparto di Nefrologia e il Dipartimento Medico e lascia così un vuoto incolmabile per le sue indiscusse qualità umane e professionali.

Ma è una perdita che colpisce molto anche la nostra organizzazione in quanto ha guidato per molti anni la UIL Medici del San Carlo, non facendo mancare il suo qualificato e generoso impegno in favore dei suoi colleghi.

Un professionista stimato e un sindacalista apprezzato da tutti.

La UILFPL, pertanto, nello stringersi intorno alla sua famiglia, colpita così duramente, farà sicuramente tesoro dei suoi insegnamenti e delle sue grandi doti morali e professionali”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.