A Potenza un evento dedicato al magico mondo delle donne: un viaggio nella musica e nell’arte. I dettagli

L’8 marzo, nel Centro Sociale di Malvaccaro, Sinergie Lucane, Fondazione Monte Pruno e Comune di Potenza presentano “La voce dell’Universo”.

Un evento dedicato al magico mondo delle donne che vedrà protagonista l’attore Simone Montedoro e la giornalista Valeria Saggese.

Un viaggio nella musica, con le sonorità di Rocco Fiore e Federico Falasca, e nell’arte grazie ai quadri dell’artista Maria Antonietta Sileo.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“L’universo femminile, si compone, però, di una fetta di donne che non riescono più ad assolvere alla funzione di rivoluzionare il mondo a causa dei propri aguzzini.

Con l’avvocato Roberta Fiore parleremo dell’importanza delle parole e del rinnovamento del modo di pensare.

Per la serata è previsto un contributo liberale, parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione “Dalla Basilicata all’Italia non lasciamo indietro nessuno” per il potenziamento di uno sportello d’ascolto per donne vittime di violenza“.

Di seguito la locandina con i dettagli.