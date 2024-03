Il “Marateale” al fianco dei giovani affinché possano costruirsi un futuro in Basilicata. I dettagli

Verrà presentato giovedì 7 marzo presso il Liceo Statale “Walter Gropius” a Potenza il concorso “Marateale in school”, un’iniziativa patrocinata dall’Ufficio scolastico regionale e sostenuta dalla BPER Banca.

Saranno presenti:

Claudia Datena, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Basilicata,

Prospero Armentano, dirigente scolastico Liceo Statale “Walter Gropius”,

Marco Frosolini, responsabile territoriale retail Campania Sud e Potenza, BPER Banca,

Salvatore Valentino, ufficio Terzo Settore BPER Banca,

Antonella Caramia, presidente dell’associazione Cinema Mediterraneo,

Nicola Timpone, direttore artistico di Marateale,

Cristian Marazziti, regista,

Angelica Massera, attrice.

Il concorso “Marateale in school” è rivolto a tutti i giovani studenti della scuola secondaria di secondo grado della Basilicata.

Entro il 30 aprile di quest’anno i ragazzi dovranno presentare con la loro classe un filmato della durata massima di 120 secondi che ponga l’attenzione su una delle seguenti tematiche:

“Il territorio e la salvaguardia dell’ambiente”,

“Immagino e costruisco il mio futuro in Basilicata”.

I cortometraggi candidati saranno selezionati da una giuria composta dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato, da un rappresentante BPER Banca e da esperti del settore cinematografico.

I filmati saranno oggetto di una prima selezione di circa 10 filmati da effettuarsi entro il 15 maggio con la proiezione in una giornata dedicata alle scuole che si terrà entro fine maggio.

Successivamente si procederà alla selezione dei tre cortometraggi finalisti.

Alla classe vincitrice verrà offerta la possibilità, attraverso un soggiorno di tre giorni, alla manifestazione” Marateale – Premio internazionale Basilicata ” che si terrà a Maratea dal 23 al 27 luglio, di partecipare agli incontri formativi, masterclass con attori/registi ed addetti del mondo cinematografico e televisivo.

Spiega Antonella Caramia, presidente dell’associazione Cinema Mediterraneo:

“Il Marateale giunto alla sua sedicesima edizione continua ad essere promotore di tematiche importanti quali l’ambiente ed i giovani.

In un momento storico particolare per la nostra regione fortemente interessata dalla migrazione dei nostri giovani verso altri territor d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale abbiamo affiancato al tema del territorio e salvaguardia dell’ambiente, quello della costruzione di un futuro in Basilicata dal punto di vista dei nostri giovani.

Partendo dalla neo elezione di Potenza a città Italiana dei Giovani 2024 occorre lavorare al fianco dei giovani affinché attraverso la cultura possano costruirsi un futuro in Basilicata.

Il Marateale nel corso delle sue edizione ha sempre affiancato i giovani nella scoperta del mondo cinematografico attraverso incontri, masterclass ed anche partecipazione diretta.

Per l’edizione 2023 abbiamo attivato con l’istituto d’istruzione superiore “N. Miraglia” un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento durante il quale la classe IV del liceo classico ha partecipato alle attività del Marateale non soltanto nella parte formativa ma anche svolgendo direttamente alcune funzioni.

Un ringraziamento particolare va alla Banca BPER che quest’anno ha voluto fortemente sostenere questo concorso rimarcando l’impegno a supporto dei giovani e della loro formazione”.

Di seguito la locandina con i dettagli.