A Rotonda tutto pronto per il tradizionale rito arboreo in onore di Sant’Antonio da Padova! Ecco i dettagli

A Rotonda riparte il rito arboreo in onore del Santo Patrono che quest’anno eccezionalmente si terrà da Martedì 18 a Domenica 23 giugno.

Il corteo sfilerà per le strade del paese.

Sarà uno dei momenti più emozionanti, sentiti e simbolici della festa arborea.

Dopo i saluti delle autorità civili e religiose, la “pitu” tra due ali di folla, viene sollevata in spalla dai partecipanti al rito.

Dopo l’esplosione di applausi e gioia per una festa, in onore del Santo Patrono, Sant’Antonio, la “pitu” viene portata dinnanzi alla casa comunale per essere innestata con la “rocca” ed eretta il giorno successivo.

Il gruppo della rocca dopo aver raggiunto la casa comunale prosegue invece, verso la chiesa dell’Annunciazione gremita di fedeli che attende l’ingresso all’interno della chiesa.

Il gruppo sollevando la rocca a spalla la conduce dinnanzi la nicchia del Santo.

Il rito è quasi finito, tutti i fedeli e i partecipanti alla festa si dirigono presso la Chiesa madre ai piedi della statua del Santo, per ringraziarlo della buona riuscita di una festa che si fa promessa e voto in ogni gesto.

Ognuno chiede grazie e suppliche al Santo potente che ogni rotondese invoca nei pericoli scampati e nella gioia.

Ancora un ultimo sforzo e tutto sarà compiuto.

Ecco il programma nel dettaglio con giorni e orari.