A Satriano di Lucania il noto comico Mariano Bruno e l’attore Enzo Decaro insieme a numerosi altri artisti! I dettagli

Satriano di Lucania – Il paese dei murales presenta una settimana ricca di eventi che allieteranno cittadini e visitatori.

Musica, divertimento e cultura saranno i protagonisti delle serate estive nel suggestivo teatro Porticelle, nella storica Piazza Abbamonte e su Corso Trieste.

Mercoledì 7 agosto, una serata di risate e buona musica al teatro Porticelle con lo spettacolo di Mariano Bruno, noto comico di Made in Sud.

Il pubblico potrà rivedere i personaggi che lo hanno reso popolare come Pigroman e O’ panicone.

Apertura alle 21:30 con il concerto di Alessio Farci & S’N’Sation.

Giovedì 8 Agosto Satriano ospiterà il noto attore Enzo Decaro, tra i protagonisti del mitico trio comico “La Smorfia“, che sarà la voce narrante del concerto “Napul’Era”. Insieme a lui, i chitarristi Pietro Cantisani e Marco Ielpo tracceranno un viaggio nella canzone napoletana da Mercadante a Pino Daniele.

Venerdì 9 agosto a partire dalle 21:30, sempre al teatro Porticelle, si esibirà il Come Back Quartet. Il gruppo, composto da Rosaria Bisignano, Alberto De Michele, Donato Cilis e Olindo Linguerri, delizierà il pubblico con un repertorio di Jazz & Bossanova, creando un’atmosfera unica e raffinata.

La settimana continua sabato 10 agosto con Cafatiédde e Musica. Alle 20:30, in Piazza Abbamonte, sarà possibile degustare i tradizionali “cafatiédde” e godere della musica dal vivo del gruppo Styl’Over, accompagnato dalle splendide voci di Roberta Giannini e Umberto Sileo. La serata è organizzata dalla Corale Polifonica Satrianese.

Domenica 11 agosto in occasione del 20° anniversario di Musica in Corso – Memorial Antonio Langone, l’Associazione Baldà anticipa la due giorni al campo sportivo di Satriano di Lucania (con il concerto finale dei mitici The Wailers il 13 agosto), con una serata musicale su Corso Trieste. A partire dalle 21.00, si esibiranno diverse formazioni in contemporanea, offrendo una varietà di generi musicali per tutti i gusti. Silent party al Bosco Spera.

Tutti gli eventi sono gratuiti e fanno parte del cartellone “Satriano Estate 2024” promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni locali.

Di seguito la locandina con i dettagli.