A Tito e Satriano di Lucania al via la rassegna di teatro ragazzi: in programma attività gratuite per bambini e laboratorio di lettura. I dettagli

Domenica 24 Novembre 2024, alle ore 17:00, presso il Cecilia – Centro per la Creatività di Tito (PZ), si svolgerà l’evento di presentazione della terza edizione di “Scintille”, la rassegna di teatro ragazzi per famiglie curata dalla Compagnia Teatrale Petra con il supporto del Comune di Satriano di Lucania e del Comune di Tito.

Durante l’incontro sarà lanciata anche la campagna abbonamenti per la nuova stagione.

La rassegna, in programma dal 15 dicembre 2024 al 7 giugno 2025, proporrà spettacoli, incontri e attività pensati per tutte le generazioni, ospitati tra il Teatro Anzani di Satriano di Lucania e il Cecilia di Tito, ponendosi come un’occasione di incontro, scoperta e condivisione attraverso il teatro.

Alla presentazione interverranno:

il sindaco di Satriano di Lucania, Umberto Vita, il sindaco di Tito, Fabio Laurino, e Antonella Iallorenzi, direttrice artistica della Compagnia Teatrale Petra e della rassegna “Scintille”.

A seguire sono previste attività gratuite per i bambini: un laboratorio creativo con la carta per realizzare un calendario personalizzato degli appuntamenti di “Scintille”, pensato per partecipanti dai sei anni in su, e un laboratorio di lettura ad alta voce a cura dell’associazione “Sotto il Castello” di Tito.

Sarà inoltre possibile godere della “merenda a teatro”, grazie all’angolo ristoro aperto durante l’incontro, e sottoscrivere l’abbonamento alla rassegna direttamente in loco.

L’evento è aperto a tutti.

I laboratori sono a numero limitato con prenotazione obbligatoria al numero 327 2515604.

Ecco la locandina.