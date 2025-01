A Tito educazione digitale per tutti: ecco il nuovo corso in partenza!

Oggi, Venerdì 10 Gennaio nel pomeriggio, a Tito Scalo verrà presentato il percorso formativo “Mondo Digitale”, nell’ambito della più ampia iniziativa del “Digitale Facile: la Basilicata verso nuove competenze digitali”.

Si tratta di un percorso di educazione ai servizi informatici e interattivi per diffondere la cultura digitale e rendere i cittadini autonomi e in grado di fruire dei servizi online.

L’appuntamento è alle ore 17:30, presso l’Auditorium della Scuola Primaria C. Ravera in Via Antonio Segni a Tito Scalo.

Durante la presentazione verranno definiti gli giorni e gli orari del corso.

Ecco la locandina dell’appuntamento.