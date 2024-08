A Tito manca poco per il percorso enogastronomico ‘Centro in Tavola’. Ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Tito comunica alla cittadinanza:

“In occasione del percorso enogastronomico ‘Centro in Tavola’, che si svolgerà nei giorni 23-24-25 Agosto 2024, sono state adottate le seguenti misure per la regolamentazione della circolazione all’interno del centro storico:

Divieto di sosta e di fermata in Piazzetta San Laviero Martire, Via Settentrionale, Belvedere XXIII Novembre 1980 e Largo Castello dalle ore 06.00 del 21.08.2024 alle ore 20.00 del 26.08.2024;

Divieto di sosta e di fermata, ad esclusione degli autorizzati, dei veicoli di soccorso e di Polizia, in Piazza del Seggio, dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dei giorni 23-24-25 agosto 2024;

Chiusura al traffico veicolare, ad esclusione degli autorizzati, dei veicoli di soccorso e di Polizia, in Via Cafarelli, Piazzetta San Laviero Martire, Via Settentrionale, Via Marconi e L.go Castello, come di seguito riportato:

dalle ore 18:00 del giorno 23 agosto 2024 alle ore 02:00 del 24 agosto 2024;

dalle ore 18:00 del giorno 24 agosto 2024 alle ore 02:00 del 25 agosto 2024;

dalle ore 18:00 del giorno 25 agosto 2024alle ore 02:00 del 26 agosto 2024.

Fuori dall’orario di svolgimento della manifestazione è consentito il transito ai soli residenti.

In Piazza del Seggio potranno sostare e fermarsi i veicoli per trasporto disabili.

Nelle serate del 23-24-25 agosto 2024, inoltre, sarà possibile parcheggiare anche all’interno del piazzale della scuola di via San Vito.

Si invitano i cittadini di Tito, che decideranno di visitare il percorso enogastronomico, a ridurre l’uso dei veicoli e a raggiungere il centro storico a piedi”.