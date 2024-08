Potenza: “riapriamo gratis il campo da tennis della Villa di Santa Maria”. I dettagli

Il Comune di Potenza comunica che dal 21 Agosto 2024 riapre al pubblico lo spazio relativo al campo da tennis situato nella Villa di Santa Maria.

Il campo da tennis, messo a disposizione a titolo gratuito, resterà aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 08.00 alle 20:00.

Per la fruizione del campo occorre fare la prenotazione, in loco o telefonicamente, ed indicare i nomi dei due giocatori che potranno accedere al campo dopo essersi registrati e aver firmato la liberatoria consegnata dal personale dall’Associazione di protezione civile “I Falchi della Lucania”.

L’ora del gioco è fissata in 55 minuti, al termine il campo dovrà essere liberato; è vietato entrare in campo prima del proprio orario, è proibito fumare e non è consentito introdurre animali.

Sul campo da gioco si può accedere solo con scarpe da ginnastica.

Deve essere mantenuto un comportamento improntato al rispetto del sito, della disciplina sportiva praticata e dell’educazione, pena l’allontanamento dalla struttura.

I giocatori sono responsabili di eventuali danni materiali arrecati agli impianti da gioco, nonché di eventuali infortuni personali.

Gli utenti del campo da gioco devono utilizzare gli appositi contenitori dell’ACTA per la raccolta di eventuali rifiuti.

Ecco una foto del campo da tennis in questione.