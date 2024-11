Academy Potenza di scena a Castellaneta: ”Squadra favorita per la vittoria, ma vogliamo riscatto”. In bocca al lupo

Nella 5^ giornata di andata del campionato di C interregionale l’Academy sarà di scena sul parquet della Valentino Basket Castellaneta, probabilmente la candidata numero uno alla vittoria della Division O, di cui in questo momento è anche l’attacco più prolifico.

Il roster allenato da coach Giuseppe Luisi guida in coabitazione con Mesagne, Francavilla e Foggia la classifica con tre vinte ed una persa, ma è reduce dall’esaltante vittoria nello scontro diretto di Lecce (94-88), che ha definitivamente messo da parte il ko maturato due settimane prima in trasferta a Mesagne (83- 76).

A partire dagli ex Virtus Matera Staselis (24 punti per gara), Migliori (promosso lo scorso anno in B con Canosa) e Clemente, per arrivare

all’esperienza di De Bartolo e Vorzillo – affidabile asse play/pivot – e chiudere con l’energia e le qualità di Iannelli, Ojo, Laghi e Gaudiano,

l’organico valentiniano sembra davvero non presentare punti deboli nella sua costruzione estiva, ripartita subito dopo l’uscita nella scorsa gara 3 di semifinale con Matera con un roster di cui faceva parte anche Gabriele Petronella, che sarà quindi ex di giornata.

In casa sono arrivate finora due vittorie nelle altrettante esibizioni davanti al pubblico amico della tensostruttura di Via Aldo Moro (104-62 con Barletta e 79-73 con Monteroni), campo, per certi versi, ideale, per ritrovare smalto e vigore che i potentini, parsi decisamente smarriti oltre le perduranti assenze di Acuna e Doglio, sembrano aver perso soprattutto nella partita persa domenica in casa con Foggia.

Di questo avviso, nell’analisi prepartita, è l’ala Stefan Malkic, che presenta così la sfida ad un avversario di cui va contrastata soprattutto la bravura nel giocare in velocità e le qualità offensive dei singoli:

”Domenica ci aspetta una partita per niente facile, contro la squadra più attrezzata per la vittoria finale del nostro girone, un avversario esperto, completo e reduce da una vittoria significativa domenica a Lecce – conferma l’ex Rende – da parte nostra, invece, c’è grande voglia di riscatto dopo i due stop consecutivi che sono arrivati e sono certo che faremo di tutto per superare le difficoltà di varia natura che ci sono capitate e portare a Potenza due punti preziosi”.

Palla a due alle ore 18.30, agli ordini dei signori Daniele Serra e Luca Antonio Siracusa di Brindisi.