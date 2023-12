Ad Avigliano proclamato il “Sindaco Baby”. I dettagli

Proclamato il “Sindaco Baby” ad Avigliano in occasione della seduta consiliare del 11 dicembre 2023.

Il neo eletto tra gli studenti dell’Istituto comprensivo Silvio Spaventa Filippi e dell’Istituto comprensivo Federico Il di Svevia è Salvatore Zaccagnino.

L’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi ad Avigliano nasce da un bel lavoro di collaborazione portato avanti da tutti i consiglieri di Avigliano e culminato con la deliberazione all’unanimità di un regolamento approvato il 28 marzo 2022.

Lo scopo è avvicinare i più giovani alle istituzioni e accogliere le loro istanze per far comprendere quanto sia importante l’ascolto, la condivisione di intenti, la partecipazione alla vita democratica di una comunità, e la costruzione di una rete formata da scuola, famiglie, istituzioni e associazioni capace di arginare qualsiasi fenomeno di disagio ed emarginazione.

Sedici i consiglieri eletti con il Sindaco Zaccagnino:

Antonio Armentano,

Laura Bochicchio,

Matilde Coviello,

Antea Anna De Lisa,

Manuel Claps,

Sofia Guadagno,

Gioele Muscio,

Karol Pirulli,

Sofia Telesca,

Lorenzo Ungaro,

Maria Letizia Vaccaro,

Leonardo Gassedo,

Francesco Pio Imbrenda,

Chiara Summa,

Cristina Carlucci,

Daniele Nolè.

Il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, dichiara:

“La mia generazione non si è sottratta, raccogliendo senza timore un testimone difficile che è la storia straordinaria del nostro popolo, il blasone di una tradizione mai seconda nell’arte, nella cultura, nell’artigianato, nel diritto, nella politica,

La mia generazione ha il compito di far rinascere quella grande bellezza che è il nostro territorio, affinché le generazioni che seguono possano tenerlo in vita per sempre, forte, fiero, orgoglioso.

Avigliano ha il suo Consiglio comunale dei ragazzi a cui oggi abbiamo simbolicamente lasciato spazio, con l’augurio al Sindaco Baby Salvatore Zaccagnino e a tutti i consiglieri eletti di innamorarsi prima di tutto nella nostra terra, da cui ogni cosa ha origine, per diventarne gli aviglianesi protagonisti in un grande meraviglioso futuro”.