Al carcere di Potenza arriva “La notte è il mio giorno preferito”: un workshop intensivo a cura della danzatrice e coreografa Annamaria Ajmone! Ecco i dettagli

Si scrive ToiL e si legge “Teatro oltre i limiti” la rassegna di promozione del teatro in carcere, giunta alla IV edizione e promossa dalla Compagnia Teatrale Petra all’interno della Casa Circondariale “Antonio Santoro” di Potenza.

In programma dal 22 al 24 febbraio nella Casa Circondariale di Potenza la seconda tappa dell’azione “Artisti in Transito”, uno dei momenti cardine di apertura e di riflessione del lavoro artistico della rassegna, un workshop intensivo a cura della danzatrice e coreografa Annamaria Ajmone con “La notte è il mio giorno preferito”.

L’obiettivo dell’azione, attraverso un percorso multidisciplinare e il coinvolgimento di artisti di fama nazionale e internazionale – dal 2019 diverse sono state le incursioni artistiche: Simona Bertozzi, Silvia Gribaudi, Philippe Barbut di MK, Manfredi Perego – è quello di entrare in relazione con il proprio corpo grazie al mondo della danza e abbattere i pregiudizi e gli stereotipi legati alla realtà carceraria.

In occasione del workshop la Compagnia Petra indice una call rivolta a danzatrici e danzatori.

I candidati lavoreranno in sinergia con i detenuti/attori del laboratorio teatrale in carcere e avranno la possibilità di riflettere sul rapporto con l’altro attraverso l’uso del corpo e una meditazione sugli animali e gli ecosistemi in cui vivono.

Al centro della ricerca di Annamaria Ajmone c’è il corpo inteso come materia plasmabile e mutevole capace di trasformare spazi in luoghi creando parallelismi e sovrapposizioni temporali.

Si avvale per le proprie produzioni di collaboratori con cui condivide il processo creativo, coinvolgendo così diversi immagini e visioni.

“La notte è il mio giorno preferito” è una riflessione sul rapporto con l’altro attraverso una meditazione sugli animali e gli ecosistemi in cui vivono.

Il laboratorio è aperto a un numero massimo di 10 danzatori/danzatrici maggiorenni selezionati/e dallo Staff di progetto.

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 febbraio 2023, attraverso il form al seguente link: https://forms.gle/pSxiJux1yzvKMU9a6.

Entro il 6 febbraio, inoltre, per assistere alla prova aperta del 24 febbraio alle 15:00 (con ingresso alle 14:30) è necessario inviare una mail a progettipetra@gmail.com allegando il proprio documento di identità.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)