Potenza: l’Academy Basket in sfida con l’Agropoli, Torlontano: ”Vogliamo continuare a vincere”. Ecco l’imperdibile appuntamento

Primo impegno interno del girone di ritorno per l’Academy Basket Potenza, che domani con palla a due alle ore 17.00 al PalaPergola riceve la visita della BCC Agropoli.

In striscia di quattro risultati utili consecutivi a partire da inizio 2023, i ragazzi di Vincenzo Bochicchio affrontano un avversario temibile e ben diverso da quello incontrato in Cilento a metà Ottobre (finì 82-51 per l’Academy un girone fa), capace di collezionare ben sette vittorie dopo un inizio fisiologicamente difficile per una squadra comunque all’insegna dei tanti giovani.

Di Mauro, Borrelli, Palma e Spinelli vantano un lungo passato in categorie superiori speso proprio con la canotta della Polisportiva Basket, spintasi fino al secondo posto nella regular season del campionato di A2 2015/16 sotto la guida del potentino Antonio Paternoster, mentre tornerà per la prima volta da avversario a Potenza Andrea Silvestri, negli ultimi due campionati in forza proprio all’Academy.

Completata la rimonta sul primo posto, condiviso in questo momento con Cava, Portici 2000 e Caiazzo, Lorenzo Torlontano e compagni non possono dunque permettersi passi falsi casalinghi che compromettano il cammino di vertice, anche alla vigilia delle successive due trasferte consecutive che porteranno i potentini sui parquet prima di Napoli Academy, poi di Curti.

E’ proprio il lungo d’origini abruzzesi ad esprimere il morale in casa lucana:

Commenta Torlontano:

“Affrontiamo una squadra esperta e con un sistema di gioco consolidato, abbiamo lavorato duramente in palestra in questa settimana per poter arrivare pronti alla partita.

Abbiamo tutti un unico obiettivo e stiamo andando tutti nella stessa direzione: vedo una squadra compatta, che non ha alcuna intenzione di smettere di vincere, soprattutto perché giochiamo in casa”.

Arbitrano l’incontro i signori Cusano e Petrisco di Avellino, palla a due alle ore 17.30 con ingresso gratuito al PalaPergola.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)