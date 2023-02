Melfi: “appuntamento a questa data per il premio 2022 a tutti i lavoratori Stellantis e indotto”. Ecco i dettagli

Nella mattinata odierna si sono incontrati i tre Segretari Generali di FIM UILM FISMIC, Evangelista, Lomio e Capocasale, per fare il punto sulle dinamiche organizzative, occupazionali e salariali di Stellantis ed il suo Indotto.

FIM, UILM, FISMIC aggiornano sulla situazione in un comunicato:

“A partire da Lunedì, nei giorni 6 e 7, continuerà il confronto per il rinnovo del CCSL che sta entrando in una fase decisiva.

L’auspicio è che si arrivi a definire, in tempi brevissimi, un contratto che dia risposte sia dal punto di vista normativo ma soprattutto salariale per i lavoratori di Melfi.

Fondamentale anche l’appuntamento del 22 febbraio per la definizione della premialità dell’anno 2022 per tutti i lavoratori Stellantis, con l’auspicio che ancora una volta venga riconosciuto un giusto premio per i lavoratori di Stellantis ed a seguire di tutto il suo indotto.

Inoltre grande attenzione è rivolta al primo incontro convocato dal ministro Urso, per il giorno 14 febbraio, con Stellantis che, per quanto concerne Melfi, deve essere la garanzia dell’accordo del 25 giugno 2021 con l’avvio di nuovi 4 modelli elettrici, ma anche di ulteriori conferme per la completa saturazione dell’impianto lucano.

Per quanto concerne l’indotto di Melfi, i tre Segretari Generali, a fronte del silenzio delle aziende dell’indotto, che da un lato fanno paventare disastri dal punto di vista delle nuove allocazioni ma dall’altro i segnali che arrivano ci dicono che molte aziende sono in procinto di assegnazione di nuove commesse, ritengono in tal senso che le aziende, come fatto in questi giorni da Silatech, escano realmente allo scoperto perché oggi c’è bisogno di chiarezza e condivisione di percorsi futuri.

Inoltre auspichiamo che, anche qui, le azioni annunciate di dialogo stringente tra la Regione Basilicata e Stellantis presto si traducano in fatti concreti per il futuro di quell’area industriale.

Come FIM UILM FISMIC è stato definito un percorso di coinvolgimento a partire da una prima riunione delle Segreterie Unitarie e le proprie strutture di Stellantis, Indotto e Logistica, per Lunedì 13 Febbraio, per definire insieme un piano di azioni comuni a difesa dell’occupazione e del lavoro”.

