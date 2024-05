Al Polo bibliotecario di Potenza l’evento “Una Notte in Biblioteca”! Ecco il programma

Martedì 7 Maggio, con inizio alle ore 17:30, il Polo bibliotecario di Potenza sarà teatro dell’evento “Una Notte in Biblioteca”, organizzato dal Polo europeo per l’innovazione digitale EDIH “Heritage Smart Lab”, in collaborazione con la Commissione Europea, il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Polo bibliotecario di Potenza, individuato come modello di spazio culturale in grado di offrire servizi innovativi e come facilitatore di pratiche di coesione sociale, sperimentazione tecnologica e apprendimento continuo.

Le biblioteche rappresentano da sempre un presidio di tutela e valorizzazione della cultura e negli ultimi anni sono molti gli esempi di biblioteche che si sono adattate ai cambiamenti tecnologici che le coinvolgono cambiando il loro ruolo sociale.

Esperti del settore e pubbliche amministrazioni si incontreranno per discutere di problematiche, prospettive e progetti comuni per valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale.

Diversi i relatori che cercheranno di dare una visione panoramica delle “biblioteche del futuro” durante l’evento “Una Notte in Biblioteca”, con il quale il Polo dell’innovazione “Heritage Smart Lab” promosso da Basilicata Creativa e da numerose organizzazioni partner del Sud Italia, prosegue il suo viaggio a supporto della transizione digitale per i patrimoni culturali del territorio lucano.

L’iniziativa è aperta a tutti ma è rivolta in particolare modo ai referenti delle biblioteche lucane, agli amministratori e agli operatori culturali.

Interverranno tra gli altri:

il direttore del Polo bibliotecario Luigi Catalani,

lo scrittore e giornalista Raffaele Nigro,

il team del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino composto da Maurizio Vivarelli, Roberto Testa e Angelo La Gorga,

la direttrice operativa di Editrice Bibliografica Valentina Bondesan,

la progettista della Fondazione Matera 2019 Rita Orlando,

il CEO HSH Informatica Santino Lomurno.

Una Notte in Biblioteca darà spazio anche alla creatività con laboratori e performance che uniscono cultura e tecnologia.

Cosimo Frascella di Heritage Smart Lab proporrà brani letterari per immaginare “La biblioteca del passato” mentre mentre Luca Puglisi e Valerio Bulsara, Progetto OSA, lasceranno interagire il pubblico con “MOS.AI.CO”, esperimento che unisce arte, interattività e intelligenza artificiale.

La serata terminerà con la visita della “Fabbrica delle idee”, l’unico FabLab presente in una biblioteca pubblica statale italiana, che è già un punto di riferimento per studenti e makers grazie all’intensa attività di promozione della cultura dell’innovazione e della collaborazione attraverso corsi di coding, robotica educativa, creative learning e media literacy.

Ecco la locandina con il programma completo degli eventi.