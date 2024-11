Alla Cattedrale di Potenza celebrate le gesta eroiche del primo Battaglione dei Carabinieri. Ecco le foto

Alle ore 10:30 di oggi, Giovedì 21 Novembre, nel Duomo di Potenza, Cattedrale “San Gerardo della porta”, è stata officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo Monsignor Davide Carbonaro una Santa Messa in occasione delle concomitanti ricorrenze della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, e dell’83° anniversario della Battaglia di Culqualber.

L’anniversario della battaglia di Culqualber rievoca le eroiche gesta del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato in Africa Orientale nel corso del II conflitto mondiale, episodio d’eroismo per il quale la Bandiera dell’Arma ha ricevuto la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

In questo giorno viene rivolto il pensiero da parte dell’Arma dei Carabinieri verso i familiari dei militari che sono caduti nell’adempimento del loro dovere tenendo fede al giuramento prestato fino all’estremo sacrificio.

Nella stessa occasione è stata celebrata la Giornata dell’Orfano in onore di tutti quei ragazzi che hanno perso un loro genitore Carabiniere.

Ed è per loro, primi destinatari di una così immensa perdita di affetto, che l’Arma, sin dal 1948, ha creato un Ente Morale di natura privatistica, l’O.N.A.O.M.A.C., l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, che ad oggi assiste circa 1.000 orfani con donazioni che pervengono, nella quasi totalità, da gesti di volontariato dei Carabinieri attualmente in servizio.

Alla cerimonia hanno preso parte:

il Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata” Generale di Brigata Giancarlo Scafuri,

il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” Colonnello Maria Gabriella Martino,

i Comandanti Provinciali di Potenza e Matera,

per l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo l’Ispettore Regionale,

il Presidente della Sezione di Potenza,

il Presidente dell’Associazione Nazionale Forestali,

i delegati delle locali sezioni delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari oltre ad una rappresentanza dei Carabinieri di Potenza e Matera e delle componenti di specialità.

Ecco alcune foto dell’evento.