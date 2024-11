Potenza celebra la bellezza della poesia e l’importanza dell’incontro tra diverse generazioni. I dettagli

We Love Potenza è lieta di invitare tutta la cittadinanza ad un evento che celebra la bellezza della poesia e l’importanza dell’incontro tra diverse generazioni, alle ore 18:00 di Giovedì 28 Novembre, presso la sala conferenze del Palazzo della Cultura (via Cesare Battisti n.22, Potenza).

“Riflessi di gioventù: arte e parole in dialogo” è una serata dedicata alla riflessione e al confronto, ispirata dal libro di poesie “Nuvole sul divano”, scritto da Francesco Cosenza e pubblicato dalla Edizioni Hermaion.

Tale iniziativa rientra nell’ “Autunno Letterario”, patrocinato dal Comune di Potenza.

Bastano poche righe introduttive, tratte dalla prefazione dell’illustre Paolo di Paolo, per anticipare le modalità poetiche:

“È la scienza non-scienza della concretezza.

Va addomesticato il Sublime, per scrivere poesia davvero contemporanea: servono profumi precisi, occhiali grandi, tazzine di caffè, il numero del sedile su un treno, e una certa furia catalogatrice.

Bisogna inventariare il mondo, nominarlo come se fosse al suo primo mattino.

O forse all’ultimo: con un nodo in gola che non si scioglie”.

L’autore Francesco Cosenza concretizza il dialogo fra parole ed immagini, riferendosi all’universo quotidiano ed esperienziale per cominciare divagazioni profonde e mai scontate, che accompagnano il lettore in un viaggio nello spazio e nel tempo:

L’iniziale dibattito sull’opera citata fornirà la possibilità di allargare la discussione, anche attraverso riferimenti diretti alle poesie medesime, a ragionamenti che superano la definizione dell’arte in senso stretto, afferendo al vasto e generale mondo della cultura tout court: quindi il significato dei luoghi e delle esperienze, una riflessione sui luoghi della gioventù del poeta e di tutti coloro i quali hanno vissuto da adolescenti gli anni ’80-’90.

Si alterneranno quindi gli interventi iniziali di Elisabetta Pennacchia ed Enzo Restaino, coadiuvati dal poeta Cosenza.

Il confronto sarà reso ancora più interattivo grazie ai giovani relatori che intervisteranno l’autore, avviando una riflessione intergenerazionale fra l’attuale “Next Generation” e gli adulti di oggi.

Contribuiranno in tal senso Valeria Capobianco, vicepresidente dell’associazione, Nicola Trerotola ed i rappresentanti del Forum dei Giovani di Potenza.

L’intera serata sarà coordinata dal presidente di We Love Potenza Salvatore Iannarelli, che introdurrà l’iniziativa.

La città di Potenza, intesa come punto di partenza e rinascita, rappresenterà il leitmotiv del dialogo: anche in questo caso il contributo intergenerazionale sarà utile per dibattere ed ottenere diversi punti di vista sul vivere la cultura in chiave locale, attivamente o almeno da attenti spettatori.

Ecco la locandina dell’evento.