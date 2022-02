Allarme furti a Lauria: ecco la decisone del Sindaco

Ladri colpiscono ancora la provincia di Potenza.

“Ho saputo di diversi episodi di furti nelle abitazioni di Lauria negli ultimi giorni e devo dirvi che sono molto dispiaciuto, addolorato e anche un po’ arrabbiato”.

È quanto dichiara il sindaco, Gianni Pittella, il quale assicura:

“Ho già parlato con la locale stazione dei Carabinieri e con il comandante dei vigili urbani per intensificare i controlli e individuare i responsabili e prevenire questi episodi, nonostante la limitatezza degli uomini a disposizione per un territorio vasto.

Metteremo in bilancio, nel prossimo esercizio di bilancio, i fondi necessari per predisporre le telecamere e videosorveglianza per il nostro territorio”.

