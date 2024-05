Dopo il tragico incidente a Pignola aumenta la preoccupazione: “La sicurezza sul lavoro deve diventare priorità assoluta”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota della CNA Artigiani Imprenditori d’Italia:

“La CNA Artigiani Imprenditori d’Italia di Potenza esprime profonda preoccupazione per l’incidente sul lavoro avvenuto a Pignola, che ha purtroppo coinvolto un nostro concittadino.

Questo tragico evento sottolinea ancora una volta la necessità di adottare misure urgenti per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Le imprese artigiane, che rappresentano il cuore pulsante dell’economia locale, richiedono un supporto adeguato per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Negli ultimi anni i dati sugli incidenti sul lavoro nella nostra regione, dimostrano che bisogna ancora lavorare per porre rimedio a questa problematica, evidenziano come gli episodi coinvolgono spesso le piccole e medie imprese.

La sicurezza sul lavoro deve diventare la priorità assoluta per tutti gli attori coinvolti: imprenditori, lavoratori, istituzioni, sindacati e associazioni di categoria.

Per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario puntare sull’aggiornamento rispetto alle norme, ma è necessario tenere presente le esigenze delle imprese che necessitano di programmi di formazione continua per i propri dipendenti.

Tuttavia, per molte piccole imprese, organizzare corsi di aggiornamento può rappresentare una sfida significativa.

La necessità di mantenere la produttività e rispettare le scadenze rende difficile sottrarre tempo ai lavoratori per la formazione senza influenzare negativamente le operazioni quotidiane.

Questo è particolarmente vero per le aziende con un numero limitato di dipendenti, dove ogni assenza si fa sentire.

È fondamentale che vengano erogati incentivi e sgravi significativi per le aziende che investono nella sicurezza sul lavoro. Le piccole e medie imprese spesso affrontano difficoltà economiche nell’implementare tutte le misure di sicurezza necessarie, per questo è cruciale un supporto adeguato.

Inoltre, è essenziale incrementare i controlli sul rispetto delle normative di sicurezza, ma questi devono essere accompagnati da un approccio collaborativo e non punitivo.

Le imprese devono sentirsi supportate e non ostacolate.

La CNA propone l’istituzione di un tavolo di confronto tra imprese, sindacati e ispettorati del lavoro per discutere e migliorare le condizioni di sicurezza in modo costruttivo.

L’adozione di nuove tecnologie può svolgere un ruolo cruciale nel migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La CNA incoraggia le imprese a investire in strumenti e dispositivi innovativi che possano prevenire incidenti e migliorare la protezione dei lavoratori.

È fondamentale sottolineare che, nonostante molte imprese adottino tutte le misure di sicurezza previste, è essenziale che anche i lavoratori rispettino scrupolosamente queste norme.

La collaborazione tra imprenditori e lavoratori è cruciale per prevenire incidenti.

La CNA si impegna a promuovere una cultura della sicurezza che coinvolga tutti, riconoscendo il ruolo centrale della formazione e della consapevolezza condivisa.

Il presidente della CNA Artigiani Imprenditori d’Italia di Potenza, Renato Zaccagnino, dichiara:

“La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo legale, ma un dovere morale verso i nostri dipendenti. È necessario che tutti, dalle istituzioni alle aziende, lavorino insieme per creare ambienti di lavoro sicuri e sani. Solo così potremo garantire un futuro prospero per le nostre imprese e la nostra comunità.”

La CNA Artigiani Imprenditori d’Italia di Potenza ribadisce il suo impegno a sostenere le imprese nel migliorare la sicurezza sul lavoro e invita tutti i soggetti interessati a unire le forze per affrontare questa sfida cruciale.