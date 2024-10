All’I.C. A. Busciolano di Potenza attività di coding per tutti. Ecco di cosa si tratta

Cos’ è il coding?

Il coding è una metodologia trasversale che favorisce lo sviluppo del pensiero computazionale.

Ma per gli alunni di San Nicola, il coding non significa solo programmare, progettare, collaborare, lavorare insieme…ma è anche un’ occasione per riunirsi e condividere quanto prodotto.

Per l’ EU Code Week 2024, il plesso di San Nicola – i.c. ‘A. Busciolano’ – Potenza, ha proposto coinvolgenti attività di Coding, suddivise per fascia di età che sono culminate in un momento comunitario.

Lo sfondo integratore scelto è stato quello del tema dell’ anno dell’ intero Istituto Busciolano, ovvero l’INCLUSIONE e come ogni disciplina e ciascuna attività didattica anche il Coding ha contribuito a rafforzare tale concetto negli alunni, dai più piccoli della sezione Primavera, a quelli dell’Infanzia, fino a quelli della Scuola Primaria.

I bambini hanno programmato insieme, hanno giocato con le frecce direzionali, si sono cimentati in diversi percorsi, hanno utilizzato specifiche app, hanno realizzato griglie di pixel art, svolto esercizi sui monitors, alla LIM, sui computer… alla lavagna, sui quaderni…e sono stati coinvolti nella preparazione di una giornata finale.

Dopo aver letto un racconto introduttivo, la comunità scolastica si è ritrovata nell’atrio per condividere l’ esperienza vissuta nei giorni precedenti e realizzare su un reticolo le fasi della storia come momento finale inclusivo per tutti perché … stare bene insieme significa non escludere nessuno!

L’attività, inserita sulla mappa dell’ EU Code Week, ha ricevuto il certificato per aver contribuito attivamente al successo di tale manifestazione, gestendo un evento di coding.

Ecco le foto.