Ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Potenza-Metaponto. Ecco le ultime notizie

“Troppe le dichiarazioni di preoccupazione circa la puntuale riattivazione delle linee ferroviarie sospese per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione, all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento delle performance dell’infrastruttura.

RFI ha Rispettato i programmi di ripresa dei servizi ferroviari previsti e attuati per il giorno 4 settembre sulla linea Potenza-Foggia e il 11 settembre e il 11 settembre sulla linea Potenza Battipaglia e Trenitalia ha mantenuto l’impegno preso con l’Assessore ai Trasporti della Basilicata di far riprendere la circolazione del treno Alta Velocità Frecciarossa per Torino.

Purtroppo rimane sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Potenza-Metaponto interessata da lavori di manutenzione e messa in sicurezza per ripristinare l’infrastruttura ferroviaria devastata dalla frana del 5 giugno scorso.

La Uiltrasporti lontana da interessi elettorali e consapevole che i lucani hanno bisogno di una rivisitazione totale dei servizi a loro offerti prende atto dell’intervento di ristrutturazione posto in essere dal Gruppo FS-RFI Spa e condiviso dalla Regione Basilicata che porterà vantaggi sia in termini di qualità che di velocizzazione delle linee interessate e di incremento della forza lavorativa.

Ora bisogna concentrarsi per mettere fine all’isolamento della città di Matera e accelerare la ripresa dei lavori per la definitiva costruzione della linea Ferrandina – Matera.

Inoltre è improcrastinabile l’avvio dei rinnovi dei Contratti di Servizio con Trenitalia e con le Ferrovie Appulo Lucane che, così come annunciato dall’Assessore Regionale ai trasporti nella riunione del 4 settembre u.s. con le Segreterie regionali di Filtcgil-Uiltrasporti, prevedono impegni precisi per incrementare gli indicatori di qualità e efficienza dei servizi a loro affidati.

Così come è improcrastinabile l’avvio della gara per il T.P.L. che, scongiurato il tentativo di prevedere 9 bacini, si è raggiunta l’intesa con l’Assessore regionale dei Trasporti Merra su 3 bacini, in continuità con il predecessore Castelgrande, introducendo novità sostanziali per il miglioramento dell’intero sistema regionale dei trasporto pubblico.

Siamo convinti che in un momento di crisi come quello attuale bisogna fare quadrato con iniziative di crescita con conseguente opportunità di incremento della forza lavorativa”.a

