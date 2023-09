Satriano di Lucania: agli alunni un piccolo dono per il primo giorno di Scuola. L’iniziativa

Dall‘amministrazione comunale giungono i migliori auguri per un sereno e proficuo anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie, alla dirigente, ai docenti e a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Satriano:

“Un augurio speciale a chi comincia un nuovo ciclo scolastico e ai piccoli dell’asilo che entrano in classe per la prima volta.

Che sia un anno di crescita per gli alunni, di soddisfazione per chi attraverso il proprio impegno anima la scuola, di speranza e serenità per le famiglie e la comunità.

UN PICCOLO DONO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

In occasione del ritorno a scuola, tutti gli alunni dell’istituto comprensivo, dai bimbi della scuola dell’infanzia ai ragazzi della media, questa mattina riceveranno in regalo una borraccia in alluminio decorata con immagini di Satriano e personalizzata con il loro nome!

Un’iniziativa pensata per diffondere comportamenti rispettosi dell’ambiente, promuovere l’immagine di Satriano e stimolare i più piccoli a conoscere il paese in cui vivono e il suo patrimonio artistico-culturale.

Perché sui banchi si cresce tutti insieme, e con la scuola facciamo crescere Satriano!”.a

