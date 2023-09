Potenza: la scuola sta per iniziare ma c’è chi non può permettersi nemmeno zaini, penne e quaderni! Ecco come aiutare con “Io Amo il Potenza”

Continuano le azioni solidali dell’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“, da sempre in prima linea per ascoltare ed aiutare concretamente chiunque si trovi in grosse difficoltà.

Non parole, ma fatti, realizzati attraverso azioni benefiche da tempo riconosciute e apprezzate dai potentini.

L’Associazione sostiene concretamente anche le famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare, nel periodo del ritorno sui banchi di scuola.

Come lo scorso anno è possibile infatti donare la spesa per la scuola.

A fornirci maggiori dettagli è Angelo Triani, presidente di “Io Amo il Potenza“:

“Con le nostre iniziative è da sempre stato possibile donare molte cose: olio, farina, detersivi, carne, pranzi ecc.

Per noi è prioritario non far mancare nulla a nessuno anche per l’inizio di questo nuovo anno scolastico.

Aiutateci a donare materiale scolastico a chi non ne ha bisogno.

Riproponiamo l’iniziativa “la buona scuola” con la partecipazione di 3 cartolibrerie: Copystep, Cartolandia e l’Arcadia.

Sappiamo di essere una goccia nel mare ma con l’aiuto di chi vorrà donare magari riusciamo ad essere “un secchio” nel mare.

L’invito è ovviamente esteso a tutti.

Grazie di cuore a coloro che decideranno di partecipare”.

L’Associazione infatti ricorda che chiunque fosse interessato ad aiutare il prossimo può dare il suo contributo effettuando una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT43A0567617295IB0000866678

intestazione: Angelo Triani

causale: Donazione Scuola

Chi vuole può recarsi anche presso la loro sede.

La nostra Redazione non può che accogliere questa richiesta.

Sicuri della risposta benefica che la nostra città saprà dare facciamo i complimenti ad Angelo e al suo gruppo che, costantemente, aiutano i più bisognosi.

Questa la locandina dell’iniziativa.

