Attenzione: revocato il blocco totale del transito su questo tratto della Potenza-Melfi! I dettagli

Ieri, 24 Luglio, Francesco Antoniello, vicepresidente del comitato “Per la sicurezza stradale della Basilicata”, ha comunicato:

“Iniziano i lavori sui giunti sul viadotto San Nicola di Pietragalla, ss658.

È previsto sempre il senso unico alternato e fasce protette, per il cambio turno delle fabbriche, pilotate da movieri.

Inoltre dalle 06:00 alle 20:00 di Sabato 27 e Domenica 28, approfittando della fermata di FCA e indotto, e quindi del minor traffico, è prevista la chiusura della SS658 dallo svincolo di Barile allo svincolo di Rapolla per lavori strutturali che, per ragioni di sicurezza, non possono essere realizzati con mezzi in transito.

Il traffico sarà deviato tra le due uscite.

Il Comitato raccomanda la massima prudenza”.

Oggi, 25 Luglio, Antoniello ha, invece, reso noto:

“che Anas ha revocato il blocco totale della SS658 previsto per i giorni 27 e 28 Luglio tra gli svincoli di Rapolla e Barile. Quindi si transita regolarmente”.

Facciamo sapere di questa decisione, per evitare disagi agli automobilisti.