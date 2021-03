Avigliano: offese al Sindaco e alla Giunta! Ecco che cosa è successo

La comunità di Avigliano (PZ) è in subbuglio.

Questa la denuncia del Sindaco, Giuseppe Mecca:

“In questi sei mesi di attività amministrativa abbiamo letto e ascoltato ogni forma di critica politica, a volte costruttiva altre meno, e anche sorvolato sui molteplici insulti ricevuti, reagendo sempre con sobrietà, eleganza e senza mai cadute di stile.

Sempre consapevoli dell’esposizione d’immagine e mediatica dovuta allo svolgimento delle pubbliche funzioni.

Arriva però un momento in cui bisogna tutelare il decoro, la reputazione e l’immagine dell’amministrazione comunale e delle persone che la rappresentano.

Essere definiti dalla stessa persona fascisti, ladri, inadeguati e quant’altro, questo non possiamo consentirlo.

Abbiamo scelto, consapevolmente, di sacrificare lavoro, professione, famiglie, amici e hobby.

Ma non siamo e non saremo mai in alcun modo disposti a farci offendere da chi, evidentemente, non ha ricevuto un’educazione nella propria vita.

Per queste ragioni poc’anzi abbiamo deciso di sporgere formale querela atta a tutelare il decoro e la l’immagine dell’Ente che rappresentiamo e di cui siamo fieri”.

