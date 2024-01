Avigliano: tornano i “Quadri Plastici” in questo luogo suggestivo! Ecco dove e quando ammirarli

Domenica 14 gennaio 2024 si terrà il quarto ed ultimo appuntamento della seconda edizione dei “Quadri Plastici – The Gallery”.

Dopo il successo della scorso anno, che ha registrato sold out e un grande entusiasmo negli spettatori, le stanze del Monastero Santa Maria degli Angeli di Avigliano si trasformeranno nuovamente in una galleria d’arte vivente, in cui 12 tele si trasformeranno in rappresentazioni viventi che daranno vita a capolavori classici in una maniera mai vista prima.

Una performance unica ed immersiva, che coinvolgerà tutti i sensi.

Gli artisti de “l’ombra dei saccenti” guideranno gli spettatori, a piccoli gruppi, nelle 6 stanze del Monastero, accompagnati dalle musiche accuratamente selezionate da Rocco Mentissi e da un mix di luci e profumi.

Finché il buio darà luce alle rappresentazioni delle opere di 3 grandi artisti: quali Caravaggio, Leonardo Da Vinci e Guido Reni.

Ogni dettaglio, dai costumi, alle scenografie agli oggetti presenti nelle tele originali sarà fedelmente riprodotto dagli artigiani dell’Associazione AviliArt.

Le opere rappresentate sono:

Santa Cecilia, Mosè con le tavole della legge,

San Giacomo il Maggiore e Lot e le sue figlie lasciano Sodoma di Guido Reni,

la Tavola lucana,

La Dama con l’ermellino,

il Salvator Mundi e il Ritratto di Ginevra de’ Benci di Leonardo Da Vinci e Ragazzo che monda un frutto,

Marta e Maria Maddalena e Narciso di Caravaggio, unitamente all’Adorazione del bambino di Gerard van Honthorst.

Il percorso si conclude con una mostra “dietro le quinte” dei Quadri Plastici, per ammirare da vicino oggetti di scena e costumi che sono stati protagonisti delle vecchie edizioni.

Sarà possibile accedere alla “Gallery” dalle ore 16.00 alle ore 21:30, prenotando il proprio ingresso sulla piattaforma Eventbrite, al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-quadri-plastici-the-gallery770299615887?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utmterm=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl.

Per tutti i bambini fino a 13 anni l’ingresso è libero e non

è necessaria la prenotazione.

L’evento è stato realizzato dalla Pro Loco di Avigliano, in collaborazione con la Regione Basilicata, il Comune di Avigliano e l’APT Basilicata, l’associazione AviliArt e la Fondazione CARICAL.