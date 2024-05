“Barriere ZERO, Potenza per tutti”: è il logo di un giovane artista della Città ad aver trionfato nella competizione! Complimenti

In una Sala dell’Arco gremita di persone, si è tenuta la cerimonia di premiazione del contest per l’ideazione del logo del progetto ‘Barriere ZERO, Potenza per TUTTI’.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo, – spiegano gli organizzatori – coinvolgendo più di 20 artisti che hanno presentato 36 proposte di logo.

La partecipazione è stata straordinaria anche sui social media del Forum dei Giovani, dove oltre 800 persone hanno espresso il proprio voto, dimostrando un forte interesse e coinvolgimento della comunità.

È il logo di Andrea Pace, giovane artista della Città, ad aver trionfato nella competizione e ad essere diventato il simbolo dell’iniziativa ‘Barriere ZERO, Potenza per TUTTI’.

Nella premiazione c’è stato spazio anche per la giovanissima artista scout, Alessandra Ricciuti, che è stata insignita del riconoscimento per il disegno più votato, meravigliando tutti i presenti.

Ora, l’attenzione si sposta sulle attività commerciali (e in generale sui luoghi) della città: gli spazi che saranno resi completamente accessibili, o che lo sono già, potranno essere contrassegnati dal logo ufficiale del progetto, contribuendo così a fare di Potenza una città più inclusiva e accogliente.

Il Forum dei Giovani e Flavio Olita, ideatore del progetto, si ritengono molto soddisfatti per la partecipazione nelle varie fasi e si dicono propositivi per l’evoluzione che lo stesso progetto potrà avere, rappresentando questa un’occasione unica per testimoniare l’impegno comune verso una città senza barriere.