Basilicata: auto contro furgone, una vittima. Ecco l’ultimo aggiornamento

Sulla strada statale 598 “di Fondo Valle D’Agri”, a causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso al transito – in entrambe le direzioni – un tratto al km 122,500, nel territorio comune di Scanzano Jonico (MT).

Per cause in corso di accertamento, si è verificato un sinistro tra un furgone ed un’autovettura; nello scontro una persona è deceduta.

Le deviazioni della circolazione su viabilità alternative sono attive al km 119,600 (svincolo di Recoleta) ed al km 123,450 (all’innesto con la SS106 “Jonica”).

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)