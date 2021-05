Fa sapere il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Oggi, dalle ore 18:00, sarà possibile, solo per la classe d’età 60-79, prenotare il vaccino J&J per le date del 31 Maggio, 1 e 2 Giugno presso la Palestra di Via Roma a Potenza“.

Questo il link per prenotare: https://prenota.sanita.basilicata.it/main/homea

