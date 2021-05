Tito: onori a Giuseppe, Gerardo, Enrico e Giovanni, 4 ex combattenti della Seconda Guerra Mondiale! I dettagli

In occasione della Festa della Repubblica, Mercoledì 2 Giugno 2021, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Tito (PZ) in Largo Municipio, si terrà la cerimonia di consegna delle medaglie commemorative del periodo bellico 1943-1945 riconosciute dal Ministro della Difesa-Comando Militare Esercito “Basilicata” a quattro ex combattenti titesi:

Dolce Giuseppe

Giosa Gerardo

Lione Enrico

Scavone Giovanni

Alla cerimonia, realizzata in collaborazione con l’associazione “Ri-crea”, parteciperanno rappresentanze dell’associazione “Combattenti e Reduci- Federazione di Potenza” e dell’Istituto del Nastro Azzurro.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)