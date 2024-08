Basilicata, case di riposo: “la Regione deve sostenerle economicamente”. La richiesta

“La Regione deve sostenere con i finanziamenti del Fondo sanitario le strutture socio-assistenziali per gli anziani della Basilicata”.

E’ la richiesta del vice-presidente della Quarta commissione consiliare regionale, Antonio Bochicchio (Avs-Psi-LBp), a seguito dell’audizione in Commissione del presidente dell’Associazione regionale delle strutture socio assistenziali della Basilicata, Vincenzo Clemente, in relazione alla complessa situazione creatasi nelle case di riposo.

Evidenzia Bochicchio:

“Non è sufficiente l’approvazione da parte della Giunta del Manuale di accreditamento ma serve un contributo economico per sostenere l’assistenza sanitaria che queste strutture erogano.

Le strutture socio- assistenziali per gli anziani, infatti, svolgono non solo attività socio-assistenziale ma forniscono prestazioni di carattere sanitario legate alle diverse patologie che richiedono personale ed hanno costi che non possono essere sostenuti con le sole rette degli anziani.

Serve, quindi, il contributo economico della Regione.

E’ una questione che non può più essere ignorata ma richieste un intervento celere da parte del governo regionale”.