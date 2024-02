Nuovo candidato a sindaco per Maratea. Ecco di chi si tratta

L’avv. Cesare Albanese capeggerà una lista civica alle prossime elezioni amministrative di giugno 2024.

Lo ha annunciato lui stesso in un incontro pubblico tenutosi Domenica 4 Febbraio, presso i locali dello storico “White Horse” di Marina di Maratea.

Dopo aver incassato il sostegno del gruppo “Maratea Viva”, fondato all’alba del 2014, in occasione della candidatura dell’ex sindaco Domenico Cipolla, Cesare Albanese ha esposto il suo progetto per la Città, improntato sull’impegno civico diffuso ed aperto ai contributi provenienti dal tessuto sociale ed economico, dando così il via al processo di definizione della lista in vista della campagna elettorale.

Nel partecipato incontro di presentazione, l’avvocato e già vicesindaco della giunta che ha governato Maratea dal 2014 al 2019, ha sottolineato più volte la sua volontà di presentarsi alla guida di un gruppo civico, fatto di persone, distintesi per professionalità e valore personale, che si presenteranno agli elettori mettendo a disposizione della collettività le loro competenze; persone legate dal comune obiettivo di rilancio, crescita e sviluppo della Città e non dall’appartenenza ad un partito politico, a prescindere dall’ideologia a cui ognuno può essere idealmente ricondotto.

Obiettivo primario del gruppo sarà quello di ridare a Maratea il posto che merita.