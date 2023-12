“Basilicata Open LAB”, ecco tutti i dettagli del programma per il sostegno all’innovazione e all’imprenditoria

C’è tempo fino al 15 dicembre per partecipare alla Call4Innovation di Basilicata Open LAB, il programma per il sostegno all’innovazione e all’imprenditoria che Eni realizza con il supporto di Shell Italia E&P attraverso Joule, la scuola di Eni per l’impresa e con i partner PoliHub e Consorzio ELIS.

Basilicata Open LAB è uno dei Progetti di Sviluppo promossi dai contitolari della Concessione Val d’Agri previsti dal Nuovo Protocollo di Intenti (cosiddetti progetti “Non Oil”), ed ha l’obiettivo di creare un valore concreto sul territorio – attraverso la costruzione di un ecosistema in cui coesistono associazioni pubbliche, private e imprese lucane – e di contribuire alla creazione di un portafoglio di iniziative promosse dalla Regione sulle tematiche di transizione energetica, economia circolare e sostenibilità.

Team di innovatori provenienti da tutta Italia, avranno la possibilità di testare e validare le proprie soluzioni innovative direttamente sul campo, grazie all’interazione e al supporto di alcune aziende lucane. Allo stesso tempo le aziende potranno sperimentare l’implementazione di prodotti, processi e servizi innovativi ma anche di sviluppare propri progetti. Lo scenario è la Regione Basilicata che, all’interno dell’iniziativa, si pone come luogo di innovazione e sperimentazione.

Nei giorni scorsi il progetto è stato presentato in vari luoghi della Basilicata all’interno di un Roadshow che ha toccato punti di incontro e di innovazione a Viggiano, Potenza, Matera e Metaponto. Una serie di appuntamenti “porta a porta” utili a illustrare nel dettaglio l’iniziativa.

Basilicata Open LAB poggia su fondamenta consolidate nel tempo e che nasce dall’evoluzione delle precedenti iniziative di sviluppo imprenditoriale iniziate nel 2020 con “SouthUp!” e proseguite con “Basilicata Pitch2Pitch”. Ora l’Open LAB capitalizza le esperienze allargando il raggio d’azione ad altri perimetri d’innovazione. Sono stati quindi aggiunti ambiti verticali come la mobilità sostenibile, bioenergy e sviluppo locale ed edilizia sostenibile.

L’altra novità molto rilevante riguarda il supporto in presenza: un presidio fisico di accoglienza diffuso su territorio che parte da Potenza e che poi si estenderà su tutta la regione, dedicato a tutti i protagonisti dell’innovazione. Uno spazio sempre aperto, permanente anche dopo la conclusione della Call4Innovation, rivolto ad aziende, team di innovatori, startupper, studenti, professionisti. Qui si potranno incontrare gli esperti del network di Eni e i mentor dei partner del progetto per ricevere informazioni e condividere idee.

Oltre allo sportello in presenza sarà comunque disponibile una piattaforma online per consentire a tutti gli stakeholder di connettersi e cogliere le opportunità del programma anche da remoto.

Stakeholder che da quest’anno vedranno cadere tutti i confini: infatti le startup interessate potranno partecipare alla call, indipendentemente dalla loro provenienza geografica.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono candidarsi alla call:

– Team di innovatori: startup, spinoff e team imprenditoriali di persone fisiche, studenti e ricercatori provenienti da tutta Italia con un progetto innovativo negli ambiti della call



– Aziende Lucane: aperte alla colLABorazione con team di innovatori provenienti da tutta Italia e/o con progetti innovativi di sviluppo della propria azienda

COSA CERCHIAMO

La Call4Innovation mira a promuovere lo sviluppo e la diffusione di nuovi progetti imprenditoriali che propongono soluzioni e/o idee tecnologiche e innovative nei settori strategici della Regione Basilicata:



Clean & Agri Tech

Energia Pulita: energia da fonti rinnovabili, produzione di energia da scarti agricoli, decarbonizzazione.

Agri Tech: agricoltura di precisione, Internet of farming, tracciabilità alimentare, riduzione degli sprechi, produzione di colture fuori suolo.



Città sostenibili

Edilizia sostenibile: produzione di componenti per l’edilizia sostenibile, nuovi materiali, impianti ad alta efficienza.

Mobilità sostenibile: trasporto e mobilità sostenibile, decarbonizzazione del settore dei trasporti.

I PREMI

Sono previsti 6 Co-Innovation Award, a favore di 6 team di innovatori e 6 aziende lucane per lo sviluppo di 6 progetti di Co-innovazione realizzati insieme, che includono grant da € 20.000 per i team di innovatori selezionati, grant da € 10.000 per le aziende lucane selezionate e programmi di supporto allo sviluppo della sperimentazione, con l’affiancamento di mentor e coach di PoliHub e Joule.



Sono previsti 3 Entrepreneurship Award, a favore di 3 aziende lucane con un progetto di sviluppo imprenditoriale innovativo, che includono grant da € 20.000 e programmi di supporto allo sviluppo della sperimentazione, con l’affiancamento di mentor e coach di PoliHub e Joule.