Da oggi 31 nuovi alberi e circa 90 arbusti si aggiungono al patrimonio naturale di Pignola. Le foto

Da oggi trentuno nuovi alberi, tra cui Aceri Rossi, Aceri Montani, Querce Rosse, Ginkgo Bilova, Siliquastri e circa 90 arbusti si aggiungono al patrimonio naturale di Pignola.

Lo fa sapere il Comune che precisa:

“Uno dei pilastri del nostro mandato è l’Ambiente, inteso come cura del territorio e benessere dei cittadini.

Piantumare nuovi alberi, soprattutto nel centro del paese, garantisce una barriera contro le emissioni climalteranti derivanti dal traffico ed assicura comfort e maggiore vivibilità del centro.

Grazie alla concessione da parte della Regione Basilicata, le piante sono state scelte e prelevate presso il vivaio “Bosco Galdo di Marsicovetere”, con l’ausilio del personale del Consorzio di Bonifica che non finiremo mai di ringraziare.

Ulteriori ringraziamenti vanno alle associazioni locali per aver collaborato per le richieste e per la sistemazione a verde delle aree interessate”.

Ecco le foto.