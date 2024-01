“Basilicata, realtà regionale più avanzata d’Italia sul sostegno alle famiglie”. Ecco i dettagli sui provvedimenti

“Quanto sta accadendo in Basilicata, rispetto al sostegno alle famiglie lucane da parte della Regione è un esempio virtuoso di capacità amministrativa e di lungimiranza politica.

Insieme al bonus gas e al bando non metanizzati, già in corso, con il nuovo anno è arrivato anche il bonus acqua.

Il tutto nell’ambito di un piano di interventi a costo zero basato su degli investimenti per lo sviluppo sostenibile in linea con le politiche di transizione energetica e con i programmi Ue per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal.

Evidenzio queste notizie, perché quando la politica agisce bene e dà risposte ai cittadini merita di essere valorizzata”.

Così l‘eurodeputata di Fratelli d’Italia del Sud e della Basilicata Chiara Gemma che scrive:

“A portare avanti in prima linea le azioni esecutive e politiche che hanno portato a questi risultati ci sono la giunta regionale della Basilicata e l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia Cosimo Latronico.

I primi atti deliberativi approvati qualche giorno fa consentiranno a oltre 70 mila famiglie lucane che hanno un Isee sotto i 30mila euro di avere una forte riduzione dei costi delle bollette idriche.

Sul piano tecnico è molto chiaro quello che ha ben spiegato in un comunicato l’assessore Latronico.

La misura è basata sulla costruzione di impianti fotovoltaici da 50 megawatt che a regime consentiranno ad Acquedotto Lucano di abbattere la tariffa idrica riducendo i costi dell’energia che sarà pulita e rinnovabile con un abbattimento del 90% delle emissioni di Co2 e un sistema idrico integrato che sarà il più ‘sostenibile’ d’Italia.

Dunque, la Basilicata è la realtà regionale più avanzata d’Italia su questi aspetti e grazie allo straordinario e impegnativo lavoro del governo di centrodestra e dell’assessorato competente sta diventando un presidio di innovazione tecnologica e buone pratiche per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

Inoltre, è un modello di come le istituzioni possono assicurare un aiuto concreto, reale e immediato ai cittadini e alle famiglie disagiate economicamente”.