Basilicata, Vigili del Fuoco: insediato il nuovo Direttore Regionale! Auguri di buon lavoro

Il giorno 10 agosto, presso la sede della Direzione Regionale di Via Appia, si è tenuto l’insediamento del nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Basilicata ing. Gino Novello.

Per l’ing. Novello, persona di grande esperienza, che ha rivestito numerosi incarichi in vari Comandi d’Italia si tratta di un ritorno in regione avendo già ricoperto l’incarico di Comandante Provinciale di Matera fino al 2015.

Laureato con lode in Ingegneria della Tecnologie Industriali, il nuovo Direttore Regionale è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1984 in qualità di funzionario e successivamente promosso Dirigente nel 2006.

Oltre al Comando di Matera ha guidato i Comandi di Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Cagliari.

Dal 2019 ad oggi è stato inoltre dirigente dell’Ufficio Pianificazione Sviluppo e Controllo della formazione con incarico di Vicario del Direttore Centrale per la Formazione ed infine, a luglio del 2021, promosso a Dirigente Generale con incarico di Direttore della Basilicata.

L’ing. Novello ha partecipato e coordinato operazioni di soccorso in varie emergenze Nazionali quali:

alluvione della Valtellina;

il terremoto a Siracusa;

l’eruzione Etna;

l’alluvione Soverato;

l’alluvione di Crotone;

il sisma dell’Abruzzo;

il sisma dell’Emilia Romagna;

il terremoto del Pollino;

le alluvioni della Locride e della Sibaritide.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)