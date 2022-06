Benzina sopra i 2 euro anche al self: “Governo intervenga subito”! I dettagli

I listini dei carburanti continuano a salire in Italia, con il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self che sale a 2,018 euro/litro, mentre il diesel porta a 1,939 euro/litro.

Il Codacons denuncia:

“Prezzi che in alcune località hanno sfondato il tetto di 2,3 euro al litro, come in Sardegna o a Ischia, dove la benzina costa fino a 2,349 euro al litro.

Una escalation dei listini che aggrava di giorno in giorno la spesa per i rifornimenti a carico dei consumatori: la benzina costa oggi circa il 26% in più rispetto alle stesse rilevazioni del 2021, mentre il gasolio vola al +32,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ciò significa che, sulla base dei listini attuali, una famiglia che dispone di auto a benzina spende 499 euro annui in più sui rifornimenti, spesa che raggiunge i +572 euro in caso di auto a gasolio“.

Il presidente Carlo Rienzi conclude:

“Il taglio delle accise sui carburanti non è più sufficiente, e il Governo deve intervenire subito per bloccare i prezzi di benzina e gasolio e fissare tetti massimi ai listini alla pompa, fermando le speculazioni che si stanno abbattendo sui consumatori”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)