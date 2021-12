Carcere di Potenza: apertura sezione femminile e novità sulle terapie mediche! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa dell’Avvocato Francesca Sassano, Vice Presidente camera penale distrettuale di Basilicata, Responsabile Osservatorio Carcere.

Ecco le ultime notizie in merito all’Osservatorio Carceri e al dialogo con l’ASP di Potenza:

“In dirittura d’arrivo per gli impegni su odontoiatria e ginecologia.

In data 17 Dicembre, si è tenuto presso le Carceri di Potenza, l’incontro sollecitato dall’Osservatorio Carceri della Camera Penale Distrettuale di Basilicata, nella persona dell’Avv. Francesca Sassano, con l’ASP e in particolare con la Direzione Sanitaria, Dott. Luigi D’Angola e del Dr Sergio Molinari, del Dott. Domenico Cafarella, con la direttrice delle carceri di Potenza dott.ssa Anna Maria Rosaria Petraccone, alla presenza del vice comandante dirigente aggiunto Giuseppe Musella e del commissario Saverio Brienza.

Nel ringraziare la disponibilità ad interloquire fattivamente di tutte le parti, l’avvocato Sassano è lieta di comunicare che le problematiche oggetto di sua specifica richiesta in sede regionale e sanitaria hanno trovato soluzione sui tavoli decisionali.

Il 31 Dicembre con la riapertura della sezione femminile, chiusa per i lavori di ristrutturazione di una parte dell’edificio sarà assicurata la presenza del reparto di ginecologia e anche per quanto concerne la problematica della radiologia pre – intervento odontoiatrico, la dotazione di nuove apparecchiature determinerà terapie di intervengo rapide a tutela della salute dei detenuti, ma anche con ripercussioni favorevoli e in diminuzione per gli spostamenti e l’utilizzo di scorte, con previsione di riduzione di costi.

Gli interventi finalmente autorizzati a livello ministeriale, come ha già precisato la Dott.ssa Petraccone, saranno risolutivi grazie ai consistenti ammodernamenti sanitari in linea con le tecnologie avanzate, già concordati a seguito di ultimi sopralluoghi, ma solo ora finalmente attuabili.

La Direttrice Dott.ssa Petraccone ha altresì evidenziato come la situazione sanitaria tra le due strutture carcerarie Potenza e Melfi non sia, in termini di funzionalità, identica.

La risposta del personale nella prima è ottimale, mentre nella seconda tante sono le criticità, soprattutto dovute alla carenza del personale per la mancanza nelle graduatorie e per la breve trimestrale dei contratti per il personale sanitario.

L’Avv. Sassano ha sottolineato la necessità di garantire uniformità di risposta sanitaria a tutti i detenuti, a prescindere dall’allocazione territoriale.

Il Direttore Dr D’Angola ha preso atto della criticità con disponibilità a valutare la possibilità di una costruzione di una graduatoria diversa, nel rispetto della normativa e con deroga di eccezionalità, con contratti sanitari di periodo più ampio per la disponibilità medica, evidenziando come la mancanza di personale sia in questo periodo una criticità di tutta la medicina generale regionale.

Il Dr Molinari ha rinnovato alla disponibilità dell’Asp, già manifestata in passato e causa Covid interrotta nella sua realizzazione, per i progetti sulla L 38/2010, con auspicio di una possibile rapida ripresa”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)