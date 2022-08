Caro carburante: nuovo aiuto dal governo per abbassare i prezzi? Ecco le ultime notizie

Presto da parte del Governo in arrivo un ulteriore proroga del taglio delle accise sui carburanti.

È quanto anticipa Il Sole 24 Ore che afferma come:

“attraverso un decreto interministeriale firmato dai ministri Roberto Cingolani e Daniele Franco dovrebbe arrivare una proroga almeno fino al 20 ottobre.

Come sappiamo, il Governo italiano per tentare di contenere il prezzo dei carburanti ha predisposto un taglio parziale delle accise che è stato prorogato diverse volte.

L’ultima proroga inserita all’interno del decreto Aiuti bis ha come scadenza il 20 settembre.

Dunque sembra che presto la scadenza di questa misura sarà spostata più avanti almeno di un mese.

Il costo per le casse dello Stato si aggirerebbe attorno al miliardo di euro.

Se davvero arriverà l’ulteriore proroga, presto dovrebbero emergere novità in tal senso, soprattutto pensando al fatto che si stanno avvicinando le elezioni.

Ricordiamo che su benzina e diesel il taglio delle accise è di 25 centesimi al litro più IVA.

Per il GPL, invece, la riduzione è di 8,5 centesimi di euro più IVA.

Secondo i dati di ieri di Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service era di 1,772 euro al litro, con i marchi compresi tra 1,759 e 1,786 euro al litro (no logo 1,764 euro al litro).

In modalità servito, il prezzo medio era di 1,917 euro al litro con i prezzi delle compagnie compresi tra 1,849 e 1,975 euro a litro (no logo 1,818 euro al litro).

Passando al diesel, il prezzo medio nazionale in modalità self era di 1,834 euro al litro con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati tra 1,819 e 1,843 euro al litro (no logo 1,832 euro al litro).

Per quanto riguarda il diesel in modalità servito, il prezzo medio nazionale era di 1,972 euro al litro, con i marchi compresi tra 1,931 e 2,025 euro al litro (no logo 1,883 euro al litro).

Il GPL, invece, si posiziona tra 0,803 a 0,828 euro al litro (no logo 0,798 euro al litro).

Infine, per il metano auto il prezzo medio si attesta tra 2,486 e 3,123 euro (no logo 2,660 euro)”.

