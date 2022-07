Caso Elisa Claps a Potenza: “la Chiesa della Trinità diventerà un’oasi di fede e di speranza nel cuore del centro storico”. L’annuncio di Mons. Ligorio

Elisa Claps è la 16enne che resterà per sempre impressa nel cuore dei potentini e di quanti hanno conosciuto il suo sorriso e la freschezza dei suoi anni.

Come tutti tristemente sanno, Elisa la mattina del 12 Settembre 1993, uscì da casa sua per un appuntamento dal quale non fece più ritorno.

Il suo cadavere fu ritrovato 10 anni fa, nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità, nel Centro Storico di Potenza.

Come anticipato dalla nostra Redazione, 12 anni dopo la chiusura in seguito al ritrovamento del corpo di Elisa Claps, nella Chiesa della Trinità a Potenza sono cominciati i lavori di restauro; dovrebbero terminare entro il corso dell’anno corrente.

Ecco le parole di Mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di Potenza, Muro Lucano e Marsiconuovo, che aggiorna sulla situazione:

La chiesa della Santissima Trinità di Potenza diventerà un centro di spiritualità, di preghiera e di riflessione.

Ciò è stato deciso nell’ambito di una riorganizzazione funzionale per rispondere ad esigenze pastorali che riguardano la comunità diocesana ma anche singole parrocchie.

La chiesa alla fine dei lavori di ristrutturazione diventerà un’oasi di fede e di speranza nel cuore del centro storico, monito muto a favore di una gioventù che merita più cura e più attenzione da parte della Chiesa e della società”.

Monsignor Ligorio, inoltre, ha affidato all’attuale parroco della cattedrale, don Antonio Savone, anche la parrocchia della Trinità.a

