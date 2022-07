Tito colpita negli ultimi anni da incendi anche di vaste dimensioni: l’avviso del comune

L’estate si sta approssimando a grandi passi e, con essa, la stagione delle alte temperature, con il relativo rischio incendi che aumenta in maniera sensibile.

Per questo motivo il Comune di Tito scrive:

“Il nostro intento è quello di sensibilizzare i cittadini all’utilizzo di buone pratiche per prevenirli ed affrontarli in quanto, oltre agli ovvi e scontati danni ambientali ci sono da considerare quelli per l’incolumità di beni e persone che possono generarsi.

Infatti, in base all’art. 10 della L.353/2000, i soprasuoli percorsi dal fuoco devono essere inseriti nel catasto delle aree percorse dal fuoco che i Comuni aggiornano annualmente ai fini dell’apposizione dei vincoli previsti dalla norma, tra cui il divieto di cambio di destinazione dei terreni percorsi dal fuoco per almeno 15 anni ed il divieto di utilizzo per il pascolo, con i conseguenti danni economici che ne derivano per i proprietari dei terreni stessi.

Salatissime le sanzioni per i trasgressori.

Il nostro territorio, come altri, negli ultimi anni è stato particolarmente colpito da incendi anche di vaste dimensioni: un danno ambientale enorme le cui ferite saranno visibili ancora per molto tempo.

Perciò invitiamo i cittadini alla collaborazione e ad osservare comportamenti responsabili, come evidenziato dalle grafiche sottostanti”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)