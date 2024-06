Concorso pubblico: oltre 6000 posti nell’Esercito Italiano. I dettagli

Pubblicato il Bando per il reclutamento di 6200 Volontari in Ferma Iniziale – VFI nell’Esercito Italiano per l’anno 2024.

La scadenza delle domande è fissata per il 30 Luglio 2024.

Le Prove d’esame consistono in:

valutazione dei titoli di merito;

prove di efficienza fisica;

accertamenti fisio-psico-attitudinali.

La scadenza per l’invio delle domande è così suddivisa:

2200 posti nel 1° Blocco: la domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 ottobre 2023 al 17 novembre 2023, per i nati dal 17 novembre 1999 al 17 novembre 2005, estremi compresi

2000 posti nel 2° Blocco: la domanda di partecipazione può essere presentata dal 15 gennaio 2024 al 13 febbraio 2024, per i nati dal 13 febbraio 2000 al 13 febbraio 2006, estremi compresi

2000 posti nel 3° Blocco: la domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° luglio 2024 al 30 luglio 2024, per i nati dal 30 luglio 2000 al 30 luglio 2006, estremi compresi.

Il bando completo si può trovare sul sito del Ministero della Difesa.