Coronavirus Basilicata, 63 tamponi analizzati: ecco i dati Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 27.12.2020.

Report dati processati in data 26 dicembre 2020:

Tamponi molecolari di giornata n. 63 (dato parziale in corso di verifica) TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 10 Tamponi negativi: 53 RICOVERATI N. 103

DECEDUTI N. 1 ad Abriola.



9 positivi residenti:

2 Lavello

4 Spinoso

3 Stigliano

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: 1 in Puglia.

17 guariti residenti in Regione Basilicata:

2 Lauria

4 Marsicovetere

4 Melfi

2 Paterno (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

3 Rionero in Vulture

2 Sarconi (n. 1 domiciliato a Moliterno)

2 guariti non residenti e domiciliati in Basilicata:

1 Campania (domiciliato a Marsicovetere)

1 Lazio (domiciliato a Noepoli)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.771

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.668

DECEDUTI RESIDENTI N. 236

GUARITI RESIDENTI N. 4.156

NOTE:

1. numero totale tamponi molecolari di giornata effettuati: dato parziale in corso di verifica;

2. ricalcolo numero tamponi molecolari negativi, dato effettivo: n. 168.072.a

a

