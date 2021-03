Coronavirus Basilicata: aumenta il numero di ricoverati in terapia intensiva! Tutti i dati

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali oggi 8 Marzo 2021, ha aggiornato i dati sulla percentuale di ricoveri ospedalieri di ogni regione.

La Basilicata fa registrare:

Il 15% dei posti occupati in terapia intensiva, circa a metà della soglia d’allerta fissata al 30 per cento;

il 27% per quanto riguarda i posti occupati in area “non critica”, rispetto alla soglia d’allerta del 40 per cento.

Questo il grafico della situazione attuale.

La soglia del 30% per le terapie intensive e del 40% per le aree non critiche è individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30 Aprile 2020.

Per area non critica si intendono i posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Il numero degli stessi fa riferimento ai dati trasmessi periodicamente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della Salute.

Ed ecco anche il Grafico sull’Andamento percentuale dell’occupazione posti letto in Terapia Intensiva Covid-19 per la Regione Basilicata e per l’Italia.

L’elaborazione è dell’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) su dati dell’8 Marzo 2021.

La figura rappresenta l’andamento della percentuale di pazienti Covid-19 ricoverati in Terapia Intensiva rispetto ai posti letto disponibili per la Basilicata (linea blu) e per l’Italia (linea gialla).

Si segnala che i dati non tengono conto delle differenze nella composizione della popolazione (per sesso, età, fattori di rischio) o per gravità di sintomi e condizioni cliniche, che possono determinare una diversa propensione alla ospedalizzazione e/o ricovero in terapia intensiva.

La figura mostra che a partire dal 5 Marzo e fino a data odierna la percentuale di pazienti Covid-19 ricoverati in Terapia Intensiva rispetto ai posti letto disponibili in Basilicata è aumentata variabilmente dai 2 ai 3 punti percentuali.

Si è infatti passati dall’11% del 4 Marzo al 15% di oggi 8 Marzo 2021.

Fonte dati:

Il numero di pazienti si riferisce alla pubblicazione giornaliera del Dipartimento di Protezione Civile su dati Ministero della Salute.

Il numero di posti letto si riferisce alla rilevazione giornaliera (08 Marzo 2021) del Ministero della Salute.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)