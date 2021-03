Lauria-Candela: un’opera strategica per tutti i territori lucani. La petizione

Propongono una petizione i coordinatori di Italia Viva della Provincia di Potenza Alessia Calabrese e Fausto De Maria sulla realizzazione dell’arteria stradale che unirebbe Lauria (PZ) in provincia di Potenza con Candela in provincia di Foggia.

Ecco quanto scrivono sulla pagina della petizione:

“È necessario insistere sulla realizzazione di un’opera strategica che unisca gli interessi di tutti i territori lucani.

La Basilicata nei decenni ha maturato un grave deficit infrastrutturale rispetto alle altre parti del Paese.

Per questo serve intervenire realizzando finalmente l’arteria stradale che unirebbe finalmente Lauria (PZ) in provincia di Potenza con Candela in provincia di Foggia.

Si tratta di un progetto che risale a circa 20 anni fa e che avrebbe collegato il Tirreno all’Adriatico intersecando anche la direttrice verso l’Irpinia e il Beneventano.

In un momento così straordinario come questo in cui si dovrà pensare a come utilizzare meglio le ingenti risorse economiche dell’Europa e nell’aperta trattativa tra Regione Basilicata e compagnie petrolifere è necessario insistere sulla realizzazione di un’opera strategica che unisca gli interessi di tutti i territori lucani.

Chiediamo che questo progetto venga inserito nella nuova programmazione europea 2021 – 2027 tramite il PON Infrastrutture.

Peraltro alcuni tratti dell’opera originaria sono già stati realizzati mentre altri stanno per essere completati.

Questa opera permetterebbe di contenere l’isolamento delle aree interne della Basilicata e sarebbe strategico per l’intero Mezzogiorno in quanto valida alternativa per gli spostamenti extraregionali unendosi direttamente all’importante nodo autostradale della Napoli – Bari“.

