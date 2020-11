Coronavirus Italia: calo dei nuovi positivi ma anche dei tamponi effettuati. Ecco i dati

Cala leggermente il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore se ne registrano 29.907, a fronte, però, di oltre 30 mila tamponi in meno (183.457 contro i 215.886 di ieri).

Ieri i nuovi contagiati erano 31.758.

Altri 208 morti, che portano il totale delle vittime a 38.826.

I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità in 24 ore, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939.

I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902.

Entrambi i dati sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri.

Gli attuali positivi crescono di 26.743, portando il numero totale a 378.129, mentre i casi totali dall’inizio della pandemia toccano oggi quota 709.335.

Salgono a 292.380 (+2.954) i guariti.

Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, invece, sono 357.288.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)