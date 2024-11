Costruzione alloggi a Bucaletto: “è massima l’attenzione”. Queste le ultime notizie

“È stata utile e chiarificatrice l’audizione, da me richiesta, in terza commissione dell’Assessore del Comune di Potenza Francesco Giuzio sulla delibera ATER Potenza presa in carico dalla Giunta regionale che, a seguito della modifica della titolarità trasferita al Comune di Potenza, sottrae circa 3,5 milioni euro, per la costruzione di 21 alloggi, a Bucaletto a Potenza“.

Lo dichiara il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.

Prosegue Lacorazza:

“Fermo restando un piano di messa in sicurezza ed efficientamento energetico per i quali abbiamo chiesto indirizzi e criteri che ne definiscano la priorità per le abitazioni ATER, riteniamo che vada messa la massima attenzione sul quartiere di Bucaletto con la messa a sistemi di piani e programmi che abbiano l’obiettivo di sanare una ferita aperta da troppo anni.

Inoltre si è ribadita la necessità che sia prorogata l’erogazione dei contributi economici, per autonoma sistemazione abitativa, alle persone e alle famiglie beneficiarie e/o aventi diritto al contributo”.

Conclude il capogruppo Pd in Consiglio regionale:

“Esprimiamo soddisfazione per l’unanime orientamento che ha assunto la III Commissione Consiliare”.