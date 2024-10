Dal Governo la ‘Carta per i nuovi nati’ che riconosce 1000 euro ai neo genitori. Ecco i dettagli

Nella manovra che ha avuto l’ok del Consiglio dei ministri, un’ampia fetta dei provvedimenti riguarda le famiglie.

Today spiega cosa ha deciso il Governo di Giorgia Meloni:

“Palazzo Chigi informa che sono state confermate e potenziate le misure sui congedi parentali.

Rifacendoci alla legge di bilancio 2024 quindi, l’indennità di congedo parentale è al 60% della retribuzione.

Il congedo parentale può essere chiesto per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi.

Diventano undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.

Nasce la ‘Carta per i nuovi nati’, che riconosce 1.000 euro ai neo genitori.

Si tratta di fatto di un bonus che però non è riconosciuto indistintamente a tutti. Il requisito è un Isee entro i 40 mila euro.

Ancora non è stato reso noto come il bonus sarà erogato e con quali tempistiche.

La manovra 2025 rafforza inoltre il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, escludendo le somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’Isee.

Viene poi rifinanziata per il 2025 la carta ‘Dedicata a te’, nella misura di 500 milioni.

La carta consiste in un contributo una tantum di 500 euro solo per all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità.

È destinata ai​ nuclei familiari composti da almeno tre persone con Isee non superiore ai 15.000 euro.

Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

Gli aiuti alle famiglie sono stati rivendicati dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un post sui social:

‘Abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione.

Come avevamo promesso, non ci saranno nuove tasse per i cittadini'”.